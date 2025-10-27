Партія президента Аргентини Мілея здобула перемогу на проміжних виборах

Новини

Партія президента Аргентини Хав’єра Мілея «Свобода наступає» (La Libertad Avanza) здобула перемогу на проміжних виборах у неділю, 26 жовтня, посиливши свої позиції в парламенті після двох років радикальних реформ і скорочення державних витрат.

Про це повідомляє BBC.

За попередніми підрахунками, партія отримала майже 41% голосів, здобувши 13 із 24 місць у сенаті та 64 із 127 у нижній палаті парламенту. Це суттєво зміцнить позиції Мілея для реалізації його програми економічної дерегуляції та жорсткої економії.

«Ми повинні консолідувати шлях реформ, який ми розпочали, щоб раз і назавжди змінити історію Аргентини... щоб зробити Аргентину знову великою», — заявив Мілей перед своїми прихильниками в Буенос-Айресі.

До цих виборів партія мала лише 7 місць у сенаті та 37 у нижній палаті, що суттєво обмежувало можливості президента просувати реформи.

На тлі виборів президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що обіцяна допомога США у розмірі $40 млрд залежатиме від його політичного успіху. Цей коментар викликав звинувачення у втручанні США у внутрішні справи Аргентини.

Мілей, який у 2023 році прийшов до влади, пообіцяв «розпиляти» державні витрати, виступаючи на мітингах з бензопилою. Він скоротив фінансування освіти, охорони здоров’я, пенсій і субсидій, а також звільнив десятки тисяч держслужбовців.

Прихильники вважають, що саме ці кроки дозволили приборкати інфляцію, яка раніше перевищувала 100% на рік, скоротити дефіцит бюджету й відновити довіру інвесторів. Проте критики наголошують, що це призвело до зростання безробіття, зниження купівельної спроможності та занепаду державних послуг.

«Ви бачите багато бідності. Це дуже важко: для пенсіонерів, для людей з дітьми-інвалідами, для молоді», — розповіла пенсіонерка Вероніка, яка постраждала від скорочення пенсій.

Попри рівень явки лише 67,9%, що є найнижчим за десятиліття, значна частина виборців поки що підтримує курс президента.