Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу із цивільними біля Сум. Є загиблий, серед постраждалих — діти (оновлено)

Новини

Увечері 26 жовтня російський дрон атакував рейсовий мікроавтобус у Сумській області, який рухався трасою Суми — Білопілля.

Про це повідомляють Сумська ОВА та обласна прокуратура.

Унаслідок атаки загинув 69-річний чоловік. За його життя боролися медики.

Поранень зазнали 13 людей. Серед них двоє дітей — 8-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Їм надають медичну допомогу.

Одна дитина в тяжкому стані.

Постраждалих евакуювали з місця події. Сам мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент.

В ОВА наголосили, що цією ділянкою траси не мав рухатися рейсовий транспорт, бо це зона підвищеної небезпеки через часті атаки російських БпЛА.

Там діють обмеження, а для перевезень визначені інші маршрути. Наразі обставини події з’ясовують.