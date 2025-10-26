Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян. Це ускладнює їхню логістику
- Олександр Булін
-
Через удар по дамбі Бєлгородського водосховища вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська.
Про це повідомляє 16 армійський корпус ЗСУ.
Напередодні російські медіа писали, що атаку нібито здійснили Збройні сили України. Вони повідомляють, що за добу рівень води у сховищі впав на один метр.
Вода виливається у річку Сіверський Донець. Біля неї є підтоплення у бліндажах окупантів.
Сили оборони повідомляють, що через це ускладнилась логістика ворога. Російські підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, залишились відрізаними від основних сил.
- Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов 26 жовтня заявив, що 70% Вовчанська на Харківщині під контролем росіян. Сили оборони це заперечують і називають деякі просування окупантів локальними успіхами.