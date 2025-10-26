Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 26 жовтня російська армія запустила по Україні 101 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Близько 60 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У чотирьох місцях влучили пʼять безпілотників. Ще у пʼяти — впали уламки.