На виборах президента Ірландії перемагає Кетрін Конноллі. Хто вона така

Новини

Catherine Connolly for President / Facebook

Незалежна кандидатка лівого спрямування Кетрін Конноллі, за попередніми підрахунками, перемогла на виборах президента Ірландії.

Про це повідомив ірландський національний мовник RTÉ.

Після підрахунку більшості голосів вона має 63,1%. Її опонентка, кандидатка від урядової партії Fine Gael, Гезер Гамфріс — 29,7%. Вона вже привітала Конноллі з перемогою та публічно визнала поразку.

У виборах також брав участь третій кандидат — представник від партії Fianna Fáil Джим Гевін. Однак 6 жовтня він оголосив, що виходить з гонки. За його словами, він «зробив помилку, яка не відповідає моєму характеру та стандартам, які я сам собі встановив». Він колишній менеджер і гравець у гельський футбол.

Хто така Кетрін Конноллі

Конноллі розпочала свою політичну карʼєру як член Лейбористської партії, від якої її обрали до міської ради Голуея в 1999 році. З 2004 по 2005 рік вона була мером Голуея.

Вона покинула партію в 2006 році через суперечку про відбір кандидатів. Після невдалої участі в загальних виборах 2007 та 2011 років у Західному Голуеї як незалежна кандидатка, Конноллі обралась до нижньої палати парламенту Ірландії у 2016 році.

Конноллі — давній критик Європейського Союзу. Вона неодноразово виступала проти планів ЄС щодо збільшення військових витрат у межах програми ReArm Europe і порівнювала витрати Німеччини на озброєння з мілітаризацією нацистської епохи.

Попри те що вона засудила вторгнення РФ в Україну, Конноллі раніше звинувачувала НАТО в розширенні на схід та провокуванні війни.

Вона також відкрито засуджувала Ізраїль за дворічну війну в Газі та захищала право ХАМАС відігравати майбутню роль у будь-якій палестинській державі.