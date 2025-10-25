Австрія розгляне екстрадицію колишнього генерала СБУ Наумова до України

Новини

Регіональний суд Корнойбурга (Австрія) найближчим часом розгляне питання екстрадиції колишнього генерала Служби безпеки України, якого оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Відомство не називає імені ексгенерала, але судячи з деталей справи, мова про Андрія Наумова.

За даними ДБР, після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, Наумов у жовтні 2025 року переїхав в Австрію.

Хто такий Андрій Наумов

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством і отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ, Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам РФ секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про три підозри — у незаконному збагаченні, у привласненні майна, зловживаючи службовим становищем, і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру в держзраді йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії під час спроби потрапити до Північної Македонії. У машині в нього знайшли сотні тисяч євро. Він спробував підробити офіційні документи про нібито законне походження коштів і майна, за що в Сербії йому повідомили про підозру в підроблянні документів. У жовтні 2024-го його остаточно засудили в Сербії до року увʼязнення.

28 серпня 2024 року Наумова оголосили в міжнародний розшук.