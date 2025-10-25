Cлідчі стверджують, що мільйонер Аднан Ківан помер через недбалість лікарів — їм повідомили про підозру

Новини

Поліція повідомила двом лікарям про підозру в неналежному лікуванні одеського забудовника. Його імʼя не називають, однак, ймовірно, мова про засновника Kadorr Group Аднана Ківана, який помер у жовтні минулого року.

Про це повідомила Національна поліція.

Бізнесмен протягом кількох місяців лікував онкологію у приватному медичному закладі Одеси. За висновками експертизи, смерть пацієнта можна було попередити: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану і належного лікування він міг прожити значно довше.

Слідчі стверджують, що лікарі припустилися суттєвих порушень при наданні медичної допомоги. Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічної хвороби призвів до смерті.

Лікарю-хірургу та лікарю-онкологу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до пʼяти років.

Наразі поліція готує клопотання про цілодобовий домашній арешт і відсторонення фігурантів від займаних посад.