Cлідчі стверджують, що мільйонер Аднан Ківан помер через недбалість лікарів — їм повідомили про підозру
- Олександр Булін
Поліція повідомила двом лікарям про підозру в неналежному лікуванні одеського забудовника. Його імʼя не називають, однак, ймовірно, мова про засновника Kadorr Group Аднана Ківана, який помер у жовтні минулого року.
Про це повідомила Національна поліція.
Бізнесмен протягом кількох місяців лікував онкологію у приватному медичному закладі Одеси. За висновками експертизи, смерть пацієнта можна було попередити: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану і належного лікування він міг прожити значно довше.
Слідчі стверджують, що лікарі припустилися суттєвих порушень при наданні медичної допомоги. Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічної хвороби призвів до смерті.
Лікарю-хірургу та лікарю-онкологу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до пʼяти років.
Наразі поліція готує клопотання про цілодобовий домашній арешт і відсторонення фігурантів від займаних посад.
- Аднан Ківан був найбільшим арабським інвестором в Україні. У 2005 році Ківан заснував компанію «Діана-Плюс», яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006 році створив будівельну компанію «Інтерінвестбуд», у 2010 році зʼявилася Kadorr Group. У 2017 році він заснував агрокомпанію «Кадор зерно України», у 2018-му купив англомовне видання Kyiv Post. У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42-ге місце зі статками у $240 мільйонів.