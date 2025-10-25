Новини

У ніч проти 26 жовтня Україна перейде на зимовий час, о 4-й ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад.

В Україні годинники на зимовий і літній час переводять в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої змінюють час автоматично, однак механічні годинники потрібно буде перевести вручну.

Скасування переведення годинників в Україні

Перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. На сьогодні майже 60 країн у всьому світі щороку переводять годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.

16 липня 2024 року Верховна Рада остаточно скасувала перехід на літній і зимовий час. Ухвалений закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2. У разі підпису президента нинішнє переведення годинника мало б стати останнім.

Однак 17 липня громадська організація «Академія наук вищої школи» закликала Зеленського ветувати закон про скасування переведення годинників. Прохання пояснювали тим, що перехід на зимовий час означатиме, що наприкінці червня в Києві розвиднюватиметься вже о 03:00, а натомість сутенітиме о 20:00 (зараз — о 04:00 і о 21:00 відповідно). На думку експертів, це відчутно збільшить витрати установ, підприємств і домогосподарств на електричне освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени.

Час, відведений на ветування закону минув, однак Зеленський його так і не підписав. Джерела «BBC News Україна» заявляли, що президент не буде підписувати закон. Причина такого рішення — під час обговорень цього закону фахівці «порахували й побачили мінуси для економіки — вилізли збитки в кілька мільярдів».