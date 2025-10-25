Комбінована атака РФ по Україні. Що відомо на цей час (оновлено)

Новини

У ніч проти 25 жовтня росіяни завдали комбінованої атаки балістичними ракетами й дронами по Україні. Під найбільшим ударом опинилися Київ і Дніпропетровська область.

Київ

Близько 04:00 ворог атакував лівий берег столиці: Деснянський, Дарницький і Дніпровський район. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків в Деснянському районі. Ще 12 жителів міста отримали поранення, двох із них госпіталізували.

У Деснянському і Дарницькому районах спалахнули великі пожежі в нежитловій забудові. У Дніпровському районі пошкоджені дитячий садочок і 12 житлових будинків: вибиті вікна, понівечені автівки, вирва від ракети у дворі житлового будинку.

Дніпропетровщина

Окупанти атакували Павлоградську громаду Синельниківського району. Росіяни застосували тактику подвіного удару — атакували рятувальників, які приїхали на місце удару.

Загинув рятувальник ДСНС. Також загинула жінка, семеро людей зазнали поранень.

Пошкоджені два пожежні автомобілі, житлові будинки та магазини.