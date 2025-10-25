Росія атакувала Україну балістичними ракетами й дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 25 жовтня російська армія запустила по Україні девʼять балістичних ракет і 62 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили.

Дрони атакували з таких напрямків: російські Курськ і Орел, а також Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Ракети ворог запускав з Курської та Ростовської областей.

Повітряний напад відбивали Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання пʼяти балістичних ракет і 12 БпЛА в 11 місцях. Ще в чотирьох впали уламки.