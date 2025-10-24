Вчителя з Борисполя звинувачують у сексуальному насильстві над учнями та зйомці дитячої порнографії

Новини

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного колишнього вчителя ліцею з Борисполя Київської області — його підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох 12-річних учнів.

Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка затримали.

Під час розслідування вдалося встановити, що педагог також знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю дітей.

Чоловіку оголосили про підозру в сексуальному насильстві щодо малолітніх і виготовленні дитячої порнографії. За це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває під вартою.