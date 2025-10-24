Ранковий обстріл Херсону. Кількість постраждалих зросла до 21, двоє людей загинули

Новини

Унаслідок російської атаки на Херсон уранці 24 жовтня постраждала 21 людина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Там кажуть, що жертвами російської атаки стали двоє людей. Хоча обласна прокуратура повідомляла про трьох.

Серед постраждалих — троє дітей. 16-річного підлітка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, струсом мозку та уламковими пораненнями тулуба й обличчя.

Також меддопомога знадобилась дівчатам 17 та 15 років. У них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку.

Росіяни били з РСЗВ по Корабельному району Херсону. Під ударом опинилися приватні будинки та багатоповерхівки.