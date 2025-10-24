У Києві після мобілізації помер чоловік. Поліція каже, що він впав та отримав травму

Новини

У Києві після мобілізації помер 43-річний чоловік — він отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Поліція почала розслідування інциденту.

Першою про інцидент повідомила ведуча Дарина Трунова. Увечері 22 жовтня вона написала у Facebook, що син її друзів — Роман Сопін — опинився в комі незабаром після мобілізації.

«Яким чином це сталося? Сказали, впав. Але як, де, коли й чому — ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо, у нього епілепсія була?» — написала вона.

У Київському міському ТЦК назвали «маніпулятивною» інформацію, що чоловіка побили, після чого він опинився в комі. Там зазначили, що після проходження ВЛК його направили в одну з військових частин, де після обовʼязкового проведення медичного огляду зарахували до списків частини. Про жодні травми чи проблеми зі здоровʼям чоловіка в ТЦК не повідомляли.

А вже 24 жовтня поліція повідомила про розслідування смерті чоловіка. За даними правоохоронців, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі він впав на підлогу та травмувався. Незабаром після цієї публікації Трунова уточнила, що Сопін помер в лікарні 23 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, виступаючи на засіданні Ради, заявив, що взяв справу під особистий контроль.