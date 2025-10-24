Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову — є постраждалі (оновлено)

Новини

Зранку 24 жовтня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Унаслідок цього постраждали цивільні.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Пʼять прильотів ворожих КАБів сталися в Індустріальному районі міста. Одне влучання було по автобазі — там пошкоджені понад 20 автівок, друге — по цивільному підприємству. Зайнялася пожежа.

На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — там вибиті вікна.

Наразі відомо про шістьох поранених мешканців, серед них — літня жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Одну людину шпиталізували.

Терехов пише, що під завалами можуть бути ще люди. Огляд місць ударів триває.