Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову — є постраждалі (оновлено)
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Зранку 24 жовтня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Унаслідок цього постраждали цивільні.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
Пʼять прильотів ворожих КАБів сталися в Індустріальному районі міста. Одне влучання було по автобазі — там пошкоджені понад 20 автівок, друге — по цивільному підприємству. Зайнялася пожежа.
На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — там вибиті вікна.
Наразі відомо про шістьох поранених мешканців, серед них — літня жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Одну людину шпиталізували.
Терехов пише, що під завалами можуть бути ще люди. Огляд місць ударів триває.
- Цього ж ранку під ворожою атакою опинився і Херсон. Росіяни били з РСЗВ по будинках у Корабельному районі — загинули троє людей, ще понад 10 поранені.