Росія вночі запустила по Україні 128 дронів. Скільки знешкодила ППО

Новини

У ніч проти 24 жовтня російська армія атакувала Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Майже 90 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі дрони цього разу летіли на Україну з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ, Чауда і Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 72 ворожі БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході України.

Ще 47 російських ударних дронів влучили в десяти місцях.