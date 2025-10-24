Росіяни обстріляли будинки в Херсоні. Є загибла, серед постраждалих — підліток

Новини

Через ранковий обстріл Херсону 24 жовтня загинула місцева жителька. Щонайменше 13 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти обстріляли Корабельний район міста близько 07:30.

Під ударом опинилися приватні будинки та багатоповерхівки.

Наразі відомо про одну жертву та 13 постраждалих, серед них — 16-річний підліток. У нього мінно-вибухова травма, струс мозку та уламкові поранення тулуба й обличчя. Хлопця шпиталізували.