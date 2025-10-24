Росіяни обстріляли будинки в Херсоні. Є загибла, серед постраждалих — підліток
- Світлана Кравченко
Через ранковий обстріл Херсону 24 жовтня загинула місцева жителька. Щонайменше 13 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Окупанти обстріляли Корабельний район міста близько 07:30.
Під ударом опинилися приватні будинки та багатоповерхівки.
Наразі відомо про одну жертву та 13 постраждалих, серед них — 16-річний підліток. У нього мінно-вибухова травма, струс мозку та уламкові поранення тулуба й обличчя. Хлопця шпиталізували.