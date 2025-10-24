Адміністраторку каналу «Мелітополь — це Україна» в РФ засудили на 14 років. Її звинуватили в наведенні HIMARS на будівлю ФСБ

Новини

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 21-річній адміністраторці мелітопольського міського телеграм-каналу «Мелітополь — це Україна» Яні Суворовій. Їй призначили 14 років колонії за звинуваченням в теракті.

Про це пише російська «Медіазона»

Суворову затримали 20 серпня 2023 року, їй тоді було лише 19. Того дня в окупованому Мелітополі відбулися масові затримання журналістів і блогерів, яких російські силовики повʼязували з місцевими телеграм-каналами і чатами. ФСБ заявляла, що вони збирали розвідувальну інформацію для «психологічного впливу на жителів регіону».

Суд проходив у закритому режимі, але «Медіазона» зʼясувала, що Суворову та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони начебто навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги, де розташовувалися окупаційні управління Росгвардії та ФСБ по Запорізькій області.

Цю будівлю атакували 27 березня 2023 року, жодна людина тоді не постраждала.

На відео допиту, яке показували російські пропагандисти, Суворова визнавала, що має стосунок до «прильоту» по обʼєкту. За словами дівчини, вона працювала в будівлі навпроти. В оперативній зйомці обшуку, яка теж увійшла в сюжет, вона плаче, поки спецпризначенець у камуфляжі надягає на неї наручники.

За даними «Репортерів без кордонів», Яну Суворову спочатку тримали в окупованому Маріуполі, а потім перевели до Таганрога в СІЗО-2.