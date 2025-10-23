Медіа: Іспанія доєднається до закупівель зброї для України через ініціативу PURL

Новини

Іспанія вирішила доєднатися до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє закуповувати американську зброю для України коштом країн НАТО.

Про це пише іспанське медіа El País із посиланням на джерела в уряді.

За їхніми даними, премʼєр Іспанії Педро Санчес обговорив це питання під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 21 жовтня.

Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела консультації з українським колегою Денисом Шмигалем.

З огляду на внески інших країн у програму PURL, Іспанія може виділити близько €200 мільйонів. Проте остаточна сума невідома.