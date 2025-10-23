Медіа: Іспанія доєднається до закупівель зброї для України через ініціативу PURL
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Unsplash
Іспанія вирішила доєднатися до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє закуповувати американську зброю для України коштом країн НАТО.
Про це пише іспанське медіа El País із посиланням на джерела в уряді.
За їхніми даними, премʼєр Іспанії Педро Санчес обговорив це питання під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 21 жовтня.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела консультації з українським колегою Денисом Шмигалем.
З огляду на внески інших країн у програму PURL, Іспанія може виділити близько €200 мільйонів. Проте остаточна сума невідома.
- PURL — це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля з коштів партнерів.
- Станом на зараз до ініціативи приєдналися Нідерланди, Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія і Словенія. Через PURL вже профінансовано чотири пакети допомоги, що містили ракети Patriot та HIMARS — частина обладнання вже в Україні.