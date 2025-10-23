Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів

Новини

Wikimedia

Україна може придбати у Швеції до 150 винищувачів Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.

Про це йдеться в угоді, укладеній між країнами напередодні, повідомляє The Guardian.

Крім того, фінансувати закупівлю винищувачів можна за рахунок коштів країн-союзників з «Коаліції охочих».

Раніше Швеція підписала з Україною угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей, яка передбачає продаж Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E.

Що відомо про винищувачі Gripen

Вартість одного винищувача Gripen становить $30—60 мільйонів, залежно від комплектації та умов постачання. Gripen позиціонується як найдешевший винищувач покоління 4+ (класифікація найсучасніших реактивних винищувачів). Ціна варіюється залежно від рівня модернізації.

Якщо порівнювати F-16 і Gripen, то дальність польоту в них майже однакова. Водночас Gripen JAS 39 має важливу перевагу над F-16 — невибагливість до злітно-посадкових смуг і простота міжпольотного обслуговування. За доктриною шведських Повітряних сил, у разі війни літаки повинні розосереджуватися і базуватися навіть на автомобільних дорогах, що є актуальним в українських умовах.

Крім того, вартість льотної години у JAS 39 Gripen — одна з найменших серед винищувачів, що є важливим для України. Для версії JAS 39C/D вона становить $7–8 тисяч, а для версії JAS 39E/F, за непідтвердженими даними, — лише $4 тисячі. Для порівняння, льотна година для F-16 коштує приблизно $7–8 тисяч, а для F/A-18 — взагалі $12–18 тисяч.

Літаків Gripen виготовили небагато, на озброєнні країни їх менш ніж 250 одиниць. Ці винищувачі використовують у Швеції, Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Малайзії, Таїланді, ПАР і Бразилії. Кількість літаків на озброєнні в цих країнах доволі невелика — від 13 до 15 одиниць.