У Краматорську від удару російського дрона загинули журналістка телеканалу Freedom та оператор

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

У Краматорську внаслідок удару російського дрона «Ланцет» загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадима Філашкін.

За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали події на Донеччині та розповідали про воєнні злочини російської армії, показували евакуацію мирних жителів і життя українських військових.

«Олена та Євген працювали в найнебезпечніших місцях, завжди були серед перших там, де було найважче. Були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними. Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться в нашій пам’яті саме такими», — написав він.