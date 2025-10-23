Росія атакувала Україну 130 дронами. Скільки з них збила ППО

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 23 жовтня російська армія атакувала Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера». Приблизно 80 із них були саме Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО знешкодила 92 ворожі дрони на півночі та сході країни. Однак 25 ворожих безпілотників влучили в 11 місцях, уламки впали ще в 11.