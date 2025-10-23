Скандальний і непослідовний Трамп таки тримає ключі від миру й життів тисяч людей. Світові медіа про російсько-українську війну 22 жовтня

Новини

«Бабель»

Президент США скасував запланований другий саміт із Володимиром Путіним, заявивши, що не хоче «марнувати час». Це стало черговим крутим поворотом у його гучній, але поки безрезультатній мирній ініціативі, пише оглядач Стівен Коллінз у своїй колонці для CNN. Перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яке він допоміг укласти, поки теж крихке: Ізраїль звинувачує бойовиків у вбивстві двох солдатів, а у відповідь завдає авіаударів по Газі. Критики Трампа можуть потішатися, що його великі плани гальмують, адже він сам викликав недовіру через схильність перебільшено називати дрібні зрушення «історичними проривами». Ситуації в Україні та на Близькому Сході показують: досягти миру без постійної участі США і особистої уваги американського президента, попри скандали, що супроводжують Трампа, неможливо. І бажати його поразки було б цинічно: від нього все-таки залежать світова стабільність і тисячі життів, вважає автор колонки.

Водночас BBC зазначає, що підхід Трампа до двох воєн — різний. На Близькому Сході він має значно більший вплив: ізраїльтяни підтримують його навіть активніше, ніж свого прем’єра Беньямін Нетаньягу. Завдяки особистим зв’язкам і економічним відносинам із ключовими арабськими країнами Трамп мав достатньо важелів, щоб тиснути на сторони конфлікту й домогтися перемир’я. А от у війні в Україні його можливості обмежені. За дев’ять місяців він неодноразово змінював позицію — то погрожував Путіну, то ганив Зеленського, то підтримував Україну, але без особливих результатів. У перемовинах із Москвою Трамп, як і раніше, має важіль тиску — можливість передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, пише The New York Times. «Цей козир у нього все ще є, і Путін про нього чудово знає», — зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Це було не вперше, коли Трамп оголошував про саміт, не узгодивши деталей, підкреслює видання. Влітку він запросив Путіна на зустріч в Алясці, фактично перевернувши традиційний дипломатичний порядок. Зазвичай такі саміти спочатку ретельно готують на рівні радників і дипломатів, але Трамп вирішив діяти навпаки — влаштував гучну зустріч, що закінчилася без угод. Цього разу розбіжностей виявилося надто багато — навіть щодо того, чи взагалі існувала офіційна домовленість про зустріч. Британське видання The Telegraph пише, що її скасували після невдалої телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Москва відмовилась погоджуватися на замороження лінії фронту в Україні й скасувала підготовчу зустріч дипломатів.

