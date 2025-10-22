Комітет Сенату США схвалив три законопроєкти на підтримку України

Новини

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив три важливих законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію й підтримку України.

Про це повідомила уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина.

Ці ініціативи підтримали представники обох партій.

Перший документ передбачає визнання РФ державою — спонсором тероризму, якщо вона не поверне понад 19 тисяч українських дітей, яких депортувала під час повномасштабного вторгнення. Протягом 60 днів після того, як закон набуде чинності, Державний департамент США має подати Конгресу звіт про повернення дітей до їхніх сімей. Якщо цього не станеться, держсекретар буде зобов’язаний офіційно оголосити РФ спонсором тероризму.

Другий законопроєкт передбачає конфіскацію заморожених російських активів під юрисдикцією США на суму близько $5 мільярдів і спрямування цих коштів на відбудову України. Щонайменше $250 мільйонів із цих активів мають передаватися Україні кожні 90 днів. Крім того, документ передбачає активну дипломатичну роботу з партнерами США, щоб залучити їх до аналогічних рішень.

Третій законопроєкт спрямований на те, щоб запобігти підтримці Росії з боку Китаю. Він передбачає санкції проти китайських організацій та осіб, які беруть участь у постачанні зброї і технологій подвійного використання до Росії. А також координацію дій із союзниками США, аби перекрити фінансові канали співпраці між Пекіном і Москвою.

Далі законопроєкти має розглянути Сенат США відповідно до графіка, визначеного лідером Республіканської партії Джоном Туном.