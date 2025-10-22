Обвинуваченого в замаху на одеських активістів Ганула і Бейбутяна засудили до 14 років в’язниці

Новини

«Суспільне»

22 жовтня Приморський одеський суд оголосив вирок у справі Миколи Майоренка, якого обвинувачують в організації замаху на вбивство активістів Геннадія Бейбутяна і Дем’яна Ганула. Йому призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Суспільне».

Під час попереднього засідання 20 жовтня Майоренко заявив, що визнає провину та погоджується на спрощений розгляд. До цього моменту він свою причетність заперечував.

Прокуратура наполягала на 15 роках ув’язнення, підкреслюючи, що злочин мав характер замаху на вбивство на замовлення з корисливих мотивів. Захист просив суд врахувати зізнання обвинуваченого і призначити мінімальне покарання.

Після оголошення вироку засуджений заявив журналістам, що не планує оскаржувати рішення суду. Від інших коментарів він утримався.

«Я вважаю, що суд ухвалив справедливе рішення. Він заслужив це покарання», — прокоментував вирок Бейбутян.

У жовтні 2024 року в Одесі затримали 43-річного львів’янина, якого підозрювали в організації замовного вбивства Бейбутяна. Вбивства активістів тоді не вдалися. За даними правоохоронців, замовлення надійшло від російських спецслужб.