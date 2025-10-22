У Києві, Запоріжжі й Харкові зросла кількість постраждалих через російські атаки. Що відомо на цей момент

Новини

Росія вночі і вранці 22 жовтня масовано атакувала українські міста. У Києві, Запоріжжі й Харкові зросла кількість постраждалих.

Київ

Мер столиці Віталій Кличко повідомляє, що наразі відомо про 30 постраждалих і двох загиблих.

Серед поранених пʼятеро дітей, найменшому — два роки. Медики госпіталізували девʼятьох поранених, зокрема чотирьох дітей. Інші лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпровському районі столиці уламки дрона влучили по шостому поверху 16-поверхівки, сталась пожежа. За іншою адресою уламки впали у дворі житлового будинку без подальшого горіння.

У Печерському районі впали уламки ракети на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

У Дарницькому районі уламки БпЛА влучили по території підприємства, спалахнули двоповерхова будівля та ангар. Також є влучання в 17-поверховий житловий будинок та загоряння на рівні 14—15 поверхів. Крім того, уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.

У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі.

Харків

У Харкові вранці росіяни атакували дитячий садок у центрі міста. ДСНС повідомляє, що загинув один чоловік, ще девʼятеро постраждали.

У пошкодженій будівлі дитсадка виникло займання площею 500 м². В його укритті перебували 48 дітей. Вони не постраждали.

Пошкоджені магазин, кафе, офісна будівля та шість автомобілів.

Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє, що в Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 15. Серед них двоє немовлят і підліток.

Семимісячного хлопчика ушпиталили, піврічна дитина після допомоги лікарів лікуватиметься вдома. Також під наглядом лікарів залишився 13-річний хлопчик.

Постраждали 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.