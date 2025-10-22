У Сербії сталась стрілянина поблизу будівлі парламенту. Що відомо

Новини

Стрілянина та пожежа стались поблизу будівлі парламенту в Белграді, одна людина постраждала.

Про це пише Reuters.

Інцидент зі стріляниною стався в парку між парламентом і Офісом президента Сербії Александера Вучича. Там прихильники президента встановили намети, щоб не допустити до урядових будівель протестувальників, які мітингують весь останній рік. На той момент жодної акції протесту не відбувалося.

Унаслідок стрілянини серйозні поранення отримав один чоловік. Поліція оточила місце події та затримала підозрюваного.

Як пише сербське медіа Telegraf, 70-річний Владан Анджелкович зайшов до намету з каністрою бензину. Коли туди зазирнув 57-річний Мілан Богданович, Анджелкович вистрілив йому в ногу. На одному з опублікованих відео нападник каже, що його дратує «окупація міста», тому він залив намет бензином і вистрелив, спричинивши пожежу.

Міністр охорони здоров’я Златібор Лончар повідомив журналістам, що поранений має серйозну травму й потребує термінової операції.

Що відомо про протести

Сербія офіційно прагне вступити до ЄС, але Вучич підтримує тісні зв’язки з Росією та Китаєм. З часу приходу до влади 13 років тому його неодноразово звинувачували у придушенні демократичних свобод.

Приводом до початку щоденних акцій протесту по всій країні стала загибель 16 людей через обвал даху відремонтованого залізничного вокзалу в місті Нові-Сад в листопаді 2024 року.

Студенти, опозиція та антикорупційні організації звинувачують Вучича та його союзників у корупції, зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти опонентів і обмеженні свободи медіа.

Учасники протестів вимагають провести дострокові вибори та сподіваються, що це дозволить усунути Вучича та його партію від влади після 13 років правління. Також вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Дачича через недавнє насильство на акціях.

Прихильники президента останнім часом почали організовувати контрдемонстрації, що підживлює побоювання ескалації насильства.