Меру Первомайська повідомили про підозру. Слідчі стверджують, що він не задекларував понад 5 млн грн

Новини

Олег Демченко / Facebook

Міському голові Первомайська Миколаївської області Олегу Демченку оголосили про підозру. Слідство стверджує, що він надав недостовірну інформацію, не задекларувавши 5,3 мільйона гривень.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

За матеріалами справи, у декларації посадовець не вказав обʼєкт нерухомості, 300 тисяч гривень на банківських рахунках і фінансові зобовʼязання дружини. Зокрема, йдеться про «позику готівки від зятя» на 5 мільйонів гривень.

Слідчі кваліфікують справу за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Міському голові загрожує до двох років позбавлення волі.