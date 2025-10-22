Меру Первомайська повідомили про підозру. Слідчі стверджують, що він не задекларував понад 5 млн грн
Олександр Булін
Олег Демченко / Facebook
Міському голові Первомайська Миколаївської області Олегу Демченку оголосили про підозру. Слідство стверджує, що він надав недостовірну інформацію, не задекларувавши 5,3 мільйона гривень.
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора.
За матеріалами справи, у декларації посадовець не вказав обʼєкт нерухомості, 300 тисяч гривень на банківських рахунках і фінансові зобовʼязання дружини. Зокрема, йдеться про «позику готівки від зятя» на 5 мільйонів гривень.
Слідчі кваліфікують справу за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Міському голові загрожує до двох років позбавлення волі.