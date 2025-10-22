РФ легалізувала привласнення росіянами нерухомості українців на окупованих територіях

Новини

Російська урядова комісія 20 жовтня схвалила ініціативу, яка визнає «безгосподарне майно» на тимчасово окупованих територіях державною власністю Росії.

Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Йдеться про квартири, будинки та приміщення в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Обʼєкти, на яких нібито «неможливо встановити власника» або «відсутні документи», передаватимуть окупаційним адміністраціям чи «новим мешканцям» — військовим, поліцейським, чиновникам і вчителям, яких Росія асимілює на окупованих територіях.

За даними ЦПД, раніше Москва захоплювала майно українців через регіональні «постанови» або рішення псевдосудів. Тепер же ворог «на законному рівні» витісняє українське населення з тимчасово окупованих територій.

Ще однією схемою, яку ворог використовував на окупованій Луганщині, була так звана «Реновація житла», коли росіяни під приводом благоустрою забирали власність у корінних жителів, повідомляв у фейсбуці Центр національного спротиву.

Будинки в престижних районах «в аварійному стані» окупанти пропонували знести, а натомість обіцяли нові квартири, хоча насправді обманом виселяли місцевих.

Автор: Анастасія Зайкова