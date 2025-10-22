OpenAI представила власний браузер із вбудованим ChatGPT

Новини

OpenAI

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas — новий веббраузер, у якому функції ChatGPT інтегрували безпосередньо в інтерфейс.

Про це йдеться в блозі компанії.

У ChatGPT Atlas доступна функція browser memories, яка дає змогу запам’ятовувати відвідані сайти та використовувати цей контекст у майбутніх діалогах. Користувач самостійно керує цією опцією — її можна вимкнути, переглядати збережені дані, архівувати або видаляти.

Це означає, що ви можете ставити ChatGPT запитання на кшталт: «Знайти всі оголошення про роботу, які я переглядав минулого тижня, та створити огляд галузевих тенденцій, щоб я міг підготуватися до співбесід».

У браузері доступний режим agent mode — це означає, що ChatGPT може самостійно виконувати дії на сторінках. Наприклад, відкривати вкладки, заповнювати форми, шукати інформацію чи планувати події. Наразі функція працює в тестовому режимі для користувачів із тарифами Plus, Pro та Business.

Браузер уже доступний для macOS у всьому світі — завантажити можна тут. Очікується, що версії для Windows, iOS та Android з’являться найближчим часом.