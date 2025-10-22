«Миротворча місія Трампа — це як ніколи смертельна пастка для України». Світові медіа про російсько-українську війну 21 жовтня

Новини

«Бабель»

Дональд Трамп, схоже, знову готовий допомогти Росії залякати Україну, щоб вона погодилася на угоду передати Путіну територію, яку він намагається завоювати з 2014 року. Пристати на цю угоду чи відмовитися від неї однаково означатиме катастрофу для Києва, пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон. Якби Зеленський погодився — це сприйняли б як зраду українців, які воювали й загинули, захищаючи ці міста та все, що для них цінне. Передати це під російську окупацію означало б розірвати країну зсередини, вважає Чемпіон. Але якщо президент України відмовиться, то, на думку Трампа, знову стане «перешкодою на шляху до миру».

Президент США має чимало важелів тиску, щоб змусити українського лідера діяти за його сценарієм, включно з доступом до критично важливих розвідувальних даних США й правом купувати системи ППО Patriot та інше життєво важливе обладнання на кшталт ракет до HIMARS. І він без вагань скористається цією владою. Вірити, що Трамп у цей момент стане на бік України проти Росії, — це радше наївна віра, ніж тверезий розрахунок, зазначає автор. І на його думку, навіть припинення вогню по нинішній лінії фронту, яке Зеленський називає можливим першим кроком до ширших переговорів, несе для України смертельну небезпеку. Адже Росія продовжить виробляти зброю, мобілізувати війська й готуватися до нового наступу, особливо якщо угода Трампа передбачатиме зняття санкцій і підживлення російської економіки. Україна ж залишиться залежною від європейської допомоги, виснажена війною та відновленням. Європа теж буде не в кращому становищі: якщо вона підтримає Зеленського, а Трамп припинить підтримку Києва, ЄС не зможе замінити американську розвідку й озброєння. Підсумовуючи, автор колонки зазначає, що Трамп уже не раз міняв свою позицію щодо України, але його схильність до двосторонніх домовленостей із Москвою — навіть ціною Києва та Європи — залишається незмінною.

Трамп знову дозволяє Путіну себе надурити, пише Time. Видання зазначає, що президент Росії — людина, яка живе за принципом «Дай йому палець — відкусить руку». Коли адміністрація Обами відступила в Сирії, Путін «із задоволенням втрутився», щоб підтримати свого союзника Башара Асада. Рішення Заходу заплющити очі на анексію Криму в 2014 році, ймовірно, теж надихнуло його на повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022-го.

Ще одна потенційна зустріч Путіна з Трампом стане дипломатичною перемогою Кремля. Не менш вигідним для Москви є й те, що Трамп відмовився передати Україні ракети Tomahawk і знову повернувся до російської логіки мислення. Видання вважає, що якщо Трамп продовжить нагороджувати Путіна й карати Київ, то російський диктатор, найімовірніше, ще більше загострить війну в Україні й знову випробує Захід на міцність.

Про те, що Росія переходить до нової фази енергетичної війни проти України, пише AI Jazeera. Москва використовує сотні дронів у кожній атаці, більшість з яких модернізовані, щоб літати швидше, вище й атакувати під гострими кутами, уникаючи перехоплення. Модернізували й ракети — щоб вони відхилялися від звичних траєкторій і плутали західні системи ППО, зокрема американські Patriot. Через це, за даними Центру інформаційної стійкості, ефективність перехоплення впала з 37% у серпні до лише 6% у вересні. Про це також пише і Reuters. Російські атаки у вівторок забрали життя чотирьох людей і залишили сотні тисяч без електрики та багатьох без води у Чернігівській області.

