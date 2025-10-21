В Ісландії на тлі глобального потепління вперше виявили комарів

Новини

В Ісландії, яка досі вважалася однією з небагатьох країн у світі, вільних від комарів, вперше зафіксували їхню появу на тлі глобального потепління.

Про це повідомляє The Guardian.

Три екземпляри комарів виду Culiseta annulata виявили у Кідафеллі. Цей вид відомий своєю здатністю виживати в холодному кліматі, зокрема зимувати у підвалах і сараях.

Інцидент стався під час винного мотузкування — заходу, спрямованого на приваблення метеликів. Саме тоді місцевий мешканець Бйорн Хялтасон помітив «дивну муху» на стрічці з червоним вином і запідозрив, що це може бути комар. Зрештою він спіймав три екземпляри — двох самок і одного самця — і передав їх до Інституту природничих наук Ісландії.

Ентомолог Матіас Альфредссон підтвердив, що це дійсно комарі Culiseta annulata.

«Цей вид холодостійкий і може адаптуватися до ісландських умов», — зазначив він.

Фахівці вже давно попереджали, що через підвищення температури Ісландія може стати придатною для існування комарів, адже країна має багато боліт і ставків — ідеальних місць для їхнього розмноження.

Ісландія нагрівається у чотири рази швидше, ніж решта Північної півкулі. Танення льодовиків і поява в її водах риб із тепліших регіонів, таких як скумбрія, свідчать про значні зміни в екосистемі.

Подібні випадки спостерігаються і в інших країнах: цього року у Великій Британії вперше знайшли яйця єгипетського комара, а в графстві Кент — азіатського тигрового комара, які можуть переносити небезпечні тропічні захворювання.