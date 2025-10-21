В Угорщині та Румунії пролунали вибухи на двох нафтопереробних заводах, пов’язаних з Росією

Новини

Уночі проти 21 жовтня на заводі AV3 Дунайського нафтопереробного комплексу в угорському місті Сазхаломбат сталася пожежа.

Про це повідомило видання Origo.

У нафтовій компанії MOL зазначили, що пожежа не пов’язана з виробничими проблемами заводу, виробництво поступово відновлюється, а постачання палива до Угорщини продовжується. Пожежу на AV3 ліквідували, постраждалих немає.

Крім того, за даними Digi24, у Румунії на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil у Плоєшті в понеділок стався вибух на платформі заводу під час робіт працівників підрядної компанії. Внаслідок інциденту один співробітник отримав поранення. Чоловіка терміново доставили до лікарні, його стан стабільний. За попередніми даними, вибух не завдав шкоди навколишньому середовищу та не вплинув на роботу заводу, який наразі перебуває на капітальному ремонті. Поліція розпочала розслідування події.

Обидва інциденти сталися на підприємствах, що працюють із російською нафтою.