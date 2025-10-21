Росія вперше відправила нафту на переробку в Грузію

Новини

Російська державна «Роснафта» у жовтні постачила перший вантаж нафти на нещодавно збудований нафтопереробний завод «Кулеві» в Грузії.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані відстеження суден LSEG.

Танкер Kayseri 6 жовтня доставив 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ до нафтового терміналу у грузинському Кулеві.

Зі своїм першим нафтопереробним заводом Грузія прагне зменшити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Він розпочав роботу цього місяця, з початковою потужністю переробки близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, що близько 24 тисяч барелів на день.

Очікується, що він поступово збільшить свою річну потужність до 4 мільйонів тонн у 2028 році та буде постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.