На війні ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі — він воював за Росію

Новини

На війні проти України загинув білорус Іван Ус — син колишнього кандидата в президенти Білорусі.

По це повідомило Командування обʼєднаних сил ЗСУ.

Ус у середині 2010-х був адміністратором проросійської організації «Антимайдан Мінськ» у соціальній мережі «ВКонтакте». У тому ж році його батько Дмитро балотувався на виборах президента РБ і набрав 0,4% голосів.

17 січня 2025 року Іван Ус уклав контракт із російською окупаційною армією та вирушив на війну в Україні. А вже за два місяці Ус-молодший зник безвісти.

У жовтні 2025 року його упізнали в одному із залишків тіл, переданих російській стороні.