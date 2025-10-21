Бельгія передасть Україні F-16 після розгортання нових F-35

Новини

Бельгія передасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає та введе в експлуатацію нові літаки F-35.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен під час виступу на форумі Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними — це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні», — сказав Франкен.

Він підкреслив, що розгортання F-35 є «дуже важливою фазою» для бельгійських Повітряних сил і безпосередньо повʼязане з передачею літаків Україні.

Франкен також нагадав, що Бельгія бере участь у системі ядерного стримування НАТО, тому перехід на F-35 має стратегічне значення для національної оборони.

Бельгія входить до коаліції країн, які готують передачу Україні винищувачів F-16. Раніше міністр оборони заявляв, що Брюссель «спробує зробити це навіть раніше за запланований термін», хоча конкретну дату не називав.

За даними бельгійського уряду, передача літаків Україні залежить від графіка постачання нових F-35 і попередньо очікується у 2026 році. У березні в уряді повідомляли про затримки через повільні поставки F-35 зі США.