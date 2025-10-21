Новини

Рада підтримала підвищення податків для банків: ставка зросте до 50%

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 14097, який передбачає чергове підвищення податку на прибуток для банків. За документ проголосували 262 народні депутати.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, це вже втретє, коли парламент ухвалює рішення, яке спочатку планувалося як тимчасове — лише на один рік.

Основні положення законопроєкту:

Законопроєкт ухвалено за основу, тепер його мають підготувати для ухвалення у другому читанні.