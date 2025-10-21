Рада підтримала підвищення податків для банків: ставка зросте до 50%
- Юлія Завадська
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 14097, який передбачає чергове підвищення податку на прибуток для банків. За документ проголосували 262 народні депутати.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, це вже втретє, коли парламент ухвалює рішення, яке спочатку планувалося як тимчасове — лише на один рік.
Основні положення законопроєкту:
- ставка податку підвищується з 25 до 50%;
- нові правила діятимуть з 2026 року до кінця першого кварталу 2027-го;
- податок нараховуватиметься щоквартально.
Законопроєкт ухвалено за основу, тепер його мають підготувати для ухвалення у другому читанні.
- У 2025 році для банків в Україні діє підвищена ставка податку на прибуток — 25% (для інших підприємств — 18%), тоді як у 2023–2024 роках вона становила 50%. За даними НБУ, у першому півріччі 2025 року платоспроможні банки отримали 78,1 млрд грн прибутку — на 1,1% менше, ніж торік (78,9 млрд грн). Із 60 банків країни сім є державними, і саме вони забезпечили 65,9% сукупного прибутку сектору — 51,4 млрд грн.