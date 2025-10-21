Підозрюваного в замаху на премʼєра Словаччини Фіцо засудили до 21 року увʼязнення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Суд у Словаччині 21 жовтня визнав 72-річного Юрая Цінтулу винним у спробі замаху на премʼєр-міністра Роберта Фіцо у травні 2024 року. Його засудили до 21 року увʼязнення.

Про це пише Associated Press.

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня 2024 року в місті Гандлові на зустрічі премʼєра з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Звідти його виписали 31 травня.

Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема з відмовою допомагати Україні.

Спочатку Цінтулі висунули звинувачення в замаху на вбивство. Пізніше прокурори заявили, що натомість розслідують серйозніше звинувачення — участь у терористичному нападі. Йому загрожувало довічне позбавлення волі.

На допиті Цінтула відкинув звинувачення в тому, що він «терорист».

«Я вирішив завдати шкоди здоров’ю прем’єр-міністра, але не мав наміру нікого вбивати», — сказав він і додав, що відчув полегшення, коли дізнався, що Фіцо вижив.