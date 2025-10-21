Британія дозволить військовим збивати дрони біля своїх баз

Новини

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про плани надати солдатам повноваження для збиття дронів поблизу військових баз.

Про це пише ВВС News.

Минулого року над чотирма британськими авіабазами, які використовують збройні сили США, фіксували невідомі безпілотники, а за останні місяці дрони неодноразово порушували повітряний простір по всій Європі.

На тлі цього Міноборони Британії оголосило про впровадження «кінетичної опції», яка дозволить британським солдатам або поліції збивати безпілотники, що становлять загрозу військовим обʼєктам у країні.

Нові повноваження можуть поширити й на цивільні місця, як-от аеропорти.

Наразі британські військові мають право перенаправляти дрони або порушувати їхній GPS-сигнал за допомогою протидронового обладнання. Збивати неідентифікований безпілотник дозволено лише за крайніх обставин.