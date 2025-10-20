Гибель блогера і криптопідприємця Ганича: поліція підтвердила версію про самогубство

Новини

Поліція підтвердила версію про самогубство блогера і криптопідприємця Костянтина Ганича, відомого під псевдонімом Костянтин Кудо. Його тіло виявили 11 жовтня в салоні Lamborghini в Оболонському районі Києва.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Ганич — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key. У його особистих сторінок в Телеграмі та Інстаграмі по більш як 60 тисяч підписників. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

10 жовтня стався обвал на ринку криптовалюти. Деякі медіа писали, що Ганич міг одномоментно втратити $30 мільйонів грошей інвесторів.

Уночі він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків і вистрілив собі в голову із зареєстрованої зброї. Справу кваліфікують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) із додатковою відміткою «самогубство».