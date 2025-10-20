Два українських села потрапили до списку найкращих у світі для туризму за версією ООН

Новини

Victor Xok / Unsplash

Села Колочава і Синевирська Поляна, що на Закарпатті, потрапили до списку найкращих туристичних сіл світу 2025 року за версією Організації Об’єднаних Націй з питань туризму (UNWTO).

Про це йдеться в рейтингу, опублікованому на сайті організації.

Загалом до списку цьогоріч увійшли 52 села з Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. За звання найкращих туристичних сіл змагалися 270 населених пунктів із 65 країн.

Кандидатів оцінювали за девʼятьма критеріями. Зокрема розглядали:

природні ресурси;

заохочення й збереження культури;

економічна стійкість;

соціальна стійкість;

екологія;

розвиток туризму;

управління і пріоритетність туризму;

інфраструктура;

здоровʼя, безпека і захист.

Окрім Колочави та Синевирської Поляни, до списку 52 найкращих туристичних сіл за версією ООН потрапили Агаете в Іспанії, Коясан в Японії, Валендас у Швейцарії та Пемутеран в Індонезії.

Ще 20 сіл приєдналися до програми оновлення — ініціативи для населених пунктів, які мають високий потенціал розвитку сталого туризму, але поки не потрапили до основного списку.

Усі 72 села увійшли до Мережі найкращих туристичних сіл (BTV), яка зараз обʼєднує 319 населених пунктів.

Що відомо про села Колочава та Синевирська Поляна

Село Колочава розташоване в Хустському районі Закарпатської області, на території Національного природного парку «Синевир». Воно лежить у гірській долині між полонинами Стримба, Дарвайка, Барвінок, Красна і Ружа. Колочаву називають селом 10 музеїв.

Ще одне закарпатське село Синевирська Поляна розташоване поруч із озером Синевир, яке ще називають «Оком Карпат». Це головна туристична місцева принада. Також у селі є деревʼяна церква XIX ст., біопарк оленів, екопарк «Долина Вовків», а також етнографічний центр «Вівчарський хутір».