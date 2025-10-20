Рада ЄС узгодила план відмови від російського газу. Коли заборонять імпорт

Новини

Рада Європейського Союзу узгодила план відмови від російського газу, який у травні запропонувала Європейська комісія. Імпорт газу заборонять з 1 січня 2026 року. При цьому для чинних контрактів залишать перехідні періоди.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть тривати до 17 червня 2026 року. Довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року. Таким чином повністю відмовитись від імпорту російського газу ЄС має з 1 січня 2028 року.

Будь-які зміни до чинних контрактів дозволять лише для вузько визначених операційних цілей. Вони не можуть призвести до збільшення обсягів поставок. Виняток стосується країн, що не мають виходу до моря, на які вплинули нещодавні зміни в маршрутах постачання. Ймовірно, передусім ідеться про Словаччину і Угорщину, які сильно залежать від поставок газу з РФ.

Запропонований регламент вимагає від усіх держав-членів подання національних планів диверсифікації. У них країни мають викласти заходи та потенційні труднощі для диверсифікації поставок газу. Рада погодилася звільнити від цієї вимоги ті держави, які можуть продемонструвати, що більше не отримують жодного прямого чи непрямого імпорту російського газу.

Також Рада ЄС спростила митні зобовʼязання, встановивши легші вимоги для імпорту неросійського газу. У таких випадках дозвільним органам необхідно буде надати лише інформацію до вʼїзду газу на митну територію ЄС. Для імпорту газу з Росії протягом перехідного періоду запитується більше інформації.

Нові правила має ще затвердити Європейський парламент. Остаточний текст регламенту узгодять на переговорах.