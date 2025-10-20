Zoom, Duolingo, Snapchat. У роботі низки світових сервісів стався збій — у чому причина

Новини

Уранці 20 жовтня користувачі інтернету по всьому світу повідомили про збої у роботі низки ресурсів і програм, серед яких Signal, Zoom, Duolingo, Snapchat, Сanva та декілька банківських застосунків.

Про це пише BBC.

Імовірною причиною є збій у хмарному сервісі Amazon. Через це деякі сервіси працюють некоректно або зовсім недоступні для частини користувачів.

Amazon Web Services — це підрозділ хмарних обчислень компанії Amazon, інфраструктура якого лежить в основі мільйонів вебсайтів та платформ великих компаній.

У компанії Amazon підтвердили збій у роботі хмарного сервісу і повідомили, що їхні інженери «активно працюють як над усуненням проблеми, так і над повним розумінням її першопричини».