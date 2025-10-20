СБУ: Працівниця банку в Одесі зливала дані військових клієнтів російській спецслужбі

Новини

Служба безпеки України затримала в Одесі працівницю банку — за версією слідства, вона «зливала» до Федеральної служби безпеки Російської Федерації персональні дані військових клієнтів. Її підозрюють у державній зраді.



Про це повідомляє СБУ.

У справі фігурує 56-річна одеситка, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. ФСБ завербувала її дистанційно — до уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в телеграм-каналах.

У СБУ кажуть, що коли жінка працювала на касі, то уважно стежила за відвідувачами в військовій формі або з видимими пораненнями. Коли помічала таких клієнтів — відразу повідомляла куратора з ФСБ. Поза роботою вона обходила Одесу та її околиці й фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

За інформацією правоохоронців, надалі росіяни планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.