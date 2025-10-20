РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами та дронами. Були влучання
- Ірина Перепечко
Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 20 жовтня російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. А ще — 60 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ракети росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму. Дрони також запускали з півострова, а ще з російських Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Українська ППО знешкодила 38 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Але 3 балістичні ракети та 20 ударних БпЛА влучили у 12 місцях.