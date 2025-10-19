Помер співзасновник і гітарист рок-гурту Limp Bizkit Сем Ріверс
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Вікіпедія
У віці 48 років помер Сем Ріверс — бас-гітарист і один із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit.
Про це йдеться на сторінці гурту в інстаграмі.
«Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці», — йдеться у повідомленні.
У Limp Bizkit згадали Ріверса як людину, яка відігравала ключову роль у звучанні колективу.
Причина смерті музиканта не розголошується.
- Limp Bizkit — один з найуспішніших гуртів популярного наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років жанру ню-метал, заснований у 1994 році у США. До його складу увійшли вокаліст Фред Дерст, басист Сем Ріверс, барабанник Джон Отто, гітарист Вес Борланд і діджей DJ Lethal.
- По всьому світу продано понад 50 мільйонів копій платівок гурту. Серед відомих хітів — “Behind Blue Eyes”, “Take a Look Around”, “Break Stuff”, “Rollin”, “My Generation”. Наприкінці листопада гурт мав вирушити в тур по Південній Америці.