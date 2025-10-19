Помер співзасновник і гітарист рок-гурту Limp Bizkit Сем Ріверс

Новини

У віці 48 років помер Сем Ріверс — бас-гітарист і один із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit.

Про це йдеться на сторінці гурту в інстаграмі.

«Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці», — йдеться у повідомленні.

У Limp Bizkit згадали Ріверса як людину, яка відігравала ключову роль у звучанні колективу.

Причина смерті музиканта не розголошується.