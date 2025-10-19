Соратниця проросійського експрезидента Сербської Республіки Додіка тимчасово виконуватиме його обовʼязки. Чому це важливо

Новини

Парламент Сербської Республіки 18 жовтня призначив Ану Трішич-Бабич виконувачкою обовʼязків президента. У серпні Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що це рішення парламенту означає, що він вперше офіційно визнав, що колишній проросійський президент Мілорад Додік відходить від посади після того, як державний суд заборонив йому займатися політикою.

Трішич-Бабич є близькою соратницею Додіка. Вона обійматиме посаду протягом місяця — до нових президентських виборів у Сербії 23 листопада.

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, які ухвалювали протягом минулого року після того, як проти Додіка висунули обвинувачення в непокорі рішенням міжнародного уповноваженого та Конституційного суду.

Додік відмовлявся скласти повноваження і продовжував виконувати обовʼязки президента. Він оскаржує рішення державного суду в Конституційному суді.

Він заявив, що попри рішення парламенту Сербська Республіка не змінить своєї політики, а відокремлення від Боснії залишається його кінцевою метою.

Що передувало

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.

У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.