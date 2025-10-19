Росіяни атакували Україну понад 60 дронами. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч проти 19 жовтня російська армія атакувала Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ. Орієнтовно 40 із них були саме Shahed.

Цього разу росіяни запускали свої дрони з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 40 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Ще 19 ударних БпЛА влучили в семи місцях.