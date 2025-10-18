Медіа: В ЄС назвали заплановану зустріч Путіна і Трампа в Будапешті «політичним кошмаром»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Запланована зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна в Будапешті викликала різку реакцію в Євросоюзі. За словами кількох європейських дипломатів, переговори двох лідерів на території держави-члена ЄС, але без участі самого Євросоюзу, є «політичним кошмаром» і приниженням для Європи.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання в дипломатичних колах, у Брюсселі наголошують, що саміт у столиці Угорщини ставить під сумнів єдність ЄС та його роль у питанні миру в Україні.

«Місце обрано дуже обережно, це може піти на користь Росії, бо поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля. А також може зробити величезну послугу Орбану, який наступного року чекає виборів у країні», – сказав один з європейських дипломатів.

Водночас Єврокомісія офіційно заявила, що «зустрічі не завжди відбуваються в бажаному форматі», але якщо вони наближають «справедливий і тривалий мир для України», їх варто вітати.

При цьому більшість дипломатів у приватних розмовах висловлюють занепокоєння. Вони вважають, що участь Трампа і Путіна без Києва чи Брюсселлю може легітимізувати російського лідера та ослабити європейську позицію.