Медіа: В ЄС назвали заплановану зустріч Путіна і Трампа в Будапешті «політичним кошмаром»
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Запланована зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна в Будапешті викликала різку реакцію в Євросоюзі. За словами кількох європейських дипломатів, переговори двох лідерів на території держави-члена ЄС, але без участі самого Євросоюзу, є «політичним кошмаром» і приниженням для Європи.
Про це повідомляє El Pais із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання в дипломатичних колах, у Брюсселі наголошують, що саміт у столиці Угорщини ставить під сумнів єдність ЄС та його роль у питанні миру в Україні.
«Місце обрано дуже обережно, це може піти на користь Росії, бо поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля. А також може зробити величезну послугу Орбану, який наступного року чекає виборів у країні», – сказав один з європейських дипломатів.
Водночас Єврокомісія офіційно заявила, що «зустрічі не завжди відбуваються в бажаному форматі», але якщо вони наближають «справедливий і тривалий мир для України», їх варто вітати.
При цьому більшість дипломатів у приватних розмовах висловлюють занепокоєння. Вони вважають, що участь Трампа і Путіна без Києва чи Брюсселлю може легітимізувати російського лідера та ослабити європейську позицію.
- Президент США Дональд Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. Він не назвав дати, але сказав, що вони зустрінуться, аби зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня. Премʼєр Угорщини Віктор Орбан запропонував себе як посередника на саміті.