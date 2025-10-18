Австрія погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії, знявши головну перешкоду

Новини

Австрія заявила, що підтримає 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, подолавши розбіжності, які раніше блокували ухвалення рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Це відкриє шлях для остаточного голосування, яке має відбутися наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Раніше Відень відмовлявся погоджувати санкції, вимагаючи від Євросоюзу розморозити частину російських активів для компенсації штрафів, накладених Москвою на австрійський Raiffeisen Bank International. Однак цю вимогу не підтримали інші держави-члени.

«Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

Словаччина теж висловила занепокоєння щодо цього положення, однак, за словами дипломатів ЄС, Єврокомісія готує лист, що має врахувати позицію Братислави.

Остаточне затвердження пакета очікується на початку наступного тижня.