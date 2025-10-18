CNN: Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Адміністрація президента США Дональда Трампа неофіційно обговорює можливість його зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час запланованої поїздки американського президента до Азії наступного місяця.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, наразі немає активних контактів між Вашингтоном і Пхеньяном, а планування так і не розпочалося. Попри це Трамп особисто виявив зацікавленість у можливості побачитися з Кім Чен Ином, тому чиновники залишають опцію зустрічі відкритою.

Ідея відновити діалог з Північною Кореєю виникла після серпневої зустрічі Трампа з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном. Саме тоді він запросив Трампа на форум АТЕС і натякнув, що ця подія може стати нагодою для нового саміту з Кім Чен Ином.

Джерела CNN зазначають, що «з огляду на імпульсивний стиль Трампа», зустріч із північнокорейським лідером може бути організована навіть у короткий термін — як це вже траплялося раніше після одного його твіту.

Зі свого боку, Кім Чен Ин також заявив про готовність до діалогу, зазначивши, що «досі має хороші спогади про президента Трампа» і не бачить причин не сідати за стіл переговорів, якщо США «відмовляться від одержимості денуклеаризацією».